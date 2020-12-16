Son dakika haberi: Pozitif oranı düştü yoğun bakımlar yüzde 20 rahatladı.. Haftanın koronavirüs raporunda son durum..

Edinilen bilgiye göre, pandemide büyükşehirlerdeki gerileme eğilimi devam ediyor. Bu hafta sonunda Anadolu’daki büyükşehirler de gerileme eğilimine dahil olacak. Ancak nüfusu 400 bin ile 750 bin arasında olan orta büyüklükteki kentlerde vaka sayısındaki artış devam edecek. Uzmanlar bunun nedeni olarak, bu kentlerin henüz toplumsal bağışıklık yani doygunluk seviyesine ulaşmamasını gösteriyor. Anadolu genelindeki gerileme eğilimi için 15 günlük süre olduğu belirtiliyor.

POZİTİF ORANI DÜŞTÜ

Hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, son birkaç gün içerisinde sağlık merkezlerinin yoğun bakım servislerinden olumlu haberler gelmeye başladığı bilgisi paylaşıldı. Büyük kentlerdeki yoğun bakımların yüzde 20 oranında boşaldığı, hastaneye başvuranlarda ise yüzde 40 gerileme görüldüğü ifade edildi. COVID-19 testlerinde pozitif çıkma oranının da son birkaç gün içerisinde yüzde 20’den yüzde 15’e düştüğü belirtildi.

Bu gelişmelerin ardından pandeminin ocak ayının ikinci yarısında hafifleyeceği, şubat sonunda da belirgin bir rahatlama sağlanacağı iddia ediliyor. Bu sürece aşının büyük katkısı olacağı hesap ediliyor. İlk 10 milyon dozdan sonra 20 artı 20 olmak üzere toplam 50 milyon doz planlandığı belirtiliyor. Bu rakam şubat-mart ayına kadar 25 milyonun aşılanması anlamına gelecek. Aşı yapılmayacak 18 yaş altındaki 25 milyon da hesaba katılırsa, 50 milyon sistem dışına çıkacak. Geriye kalanların çoğunun da hastalığı geçirmiş kişiler olduğu hesabı yapılıyor. Aşıyı tercih etme oranı da başarı için belirleyici olacak. Verilen bilgiye göre, aşının 60 yaş üstüne etkileri konusunda hem Türkiye’de, hem Brezilya’da faz denemeleri yapılıyor. Uzmanlar, aşının 60 yaş üstüne etkisinin az olmasının normal olduğunu, yaşlılarda savunma sisteminin zayıf olduğunu, dolayısıyla aşının bu sistemi güçlendirme oranının da düşük olacağını belirtiyorlar. Yüzde 60-70’lik bir bağışıklık oranının bile yeterli olduğu ifade ediliyor.

YILBAŞI YASAĞI TATİLE DÖNÜŞMESİN

Yılbaşı için 4 gece 3 günlük sokağa çıkma yasağı kararı alınmasının pandemiye etkileri de değerlendiriliyor. Bu yasağın başında şehirlerarası seyahate gidecek kişilerin sayısının fazla olmasının, pandemi açısından sakınca doğurabileceği yorumları yapılıyor. Bu sürenin tatil amaçlı kullanılmasının, büyük otel veya kayak merkezi gibi kalabalık ortamlara gidilmesinin, pandemide beklenen başarıyı tersine çevirebileceği belirtiliyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR