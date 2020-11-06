Son dakika haberler... Konya'da süt fabrikasındaki skandal görüntülerin ardından flaş gelişme!

Konya'da süt toplama merkezinde çalışan bir kişinin kazanda süt banyosu yaparken çekildiği görüntüler sosyal medyada tepki gördü. Görüntülerin ardından açıklama yapan firma sahibi Ali Osman T. işçinin yıkandığı maddenin süt olmadığını öne sürdü

​Konya Ticaret Odası'nın sicil kaydına göre 10 Mayıs 2019 tarihinde iki ortaklı olarak kurulan Benefit Süt toplama Merkezi'nde bir işçinin kazan içinde süt banyosu yaptığı ana ait görüntüler Uğur Turgut tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Hızla yayılan görüntülere tepki yağdı.

SÜT TOPLAMA MERKEZİ KAPATILDI

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından iş yeri Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatı üzerine kapatıldı. Görüntülerin ardından süt toplama merkezinde denetim yapan Konya Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, iş yeri hakkında 4 yasal işlem uyguladıklarını belirtti.

TUTUKLANDILAR

Süt toplama merkezinde süt banyosu yaparken çekilen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut tutuklandı.

Ayrıntılar geliyor...