Son dakika haberler... Komandolardan muhteşem operasyon! 6 terörist etkisiz...
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandolar tarafından Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/X42h8I9r5H— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 16, 2020
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle