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Haber Giriş: 16.11.2020 - 09:34 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Komandolardan muhteşem operasyon! 6 terörist etkisiz...

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Son dakika haberler... Komandolardan muhteşem operasyon! 6 terörist etkisiz...
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandolar tarafından Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

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