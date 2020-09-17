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Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 17.09.2020 - 12:14 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Kayseri Adliyesi'ne HES kodu olmayanlar alınmadı

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Son dakika haberler: Kayseri Adliyesi'ne HES kodu olmayanlar alınmadı
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Koronavirüs vakalarının en fazla arttığı şehirlerden biri olan Kayseri'de, adliye binasına Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmayan hiç kimse alınmadı.

Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan karar gereği, koronavirüs vaka sayılarında artış gözlenen Kayseri'de, hastaneler ve aile sağlığı merkezleri hariç tüm kamu kurum ve kuruluşları ile tesislerinde HES kodu zorunluluğu getirildi. Karar gereği, Kayseri Adliyesi'ne gelen vatandaşlara polis ekipleri tarafından HES kodu olup olmadığı soruldu.

HES kodu olmayan vatandaşlar adliye binasına alınmazken, HES kodu almaları yönünde uyarılarda bulunuldu. Kayseri Adliyesi'nin girişine de HES kodunun nasıl alınacağına dair uyarı afişleri asıldı. Kodu olmayan vatandaşların adliye binasına alınmaması sonrası, adliye içinde yoğunluğun azaldığı görüldü.

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