Son dakika haberler: Kahreden haber! 6 aylık hamileydi... Koronavirüse yenildi
Son dakika haberi... Kocaeli'de 6 aylık hamile Nur Yavuz (27), koronavirüsten yaşamını yitirdi. Yavuz, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.
Kocaeli'de yaşayan evli 1 çocuk annesi, 6 aylık hamile Nur Yavuz, rahatsızlanınca 15 Kasım'da Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Yavuz, evde tedavi görmeye başladı. Ancak durumu ağırlaşan Yavuz, Kocaeli Derince Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak entübe edildi.
2 ARALIK'TA KARNINDAKİ BEBEĞİNİ KAYBETTİ
Yaklaşık 17 gün tedavi gören Nur Yavuz, 2 Aralık'ta karnındaki 6 aylık bebeğini kaybetti. Dün durumu daha da ağırlaşan Yavuz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Nur Yavuz'un cenazesi getirildiği memleketi Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde koronavirüs tedbirleriyle toprağa verildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle