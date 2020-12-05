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Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)-
Haber Giriş: 05.12.2020 - 16:44 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Kahreden haber! 6 aylık hamileydi... Koronavirüse yenildi

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Son dakika haberi... Kocaeli'de 6 aylık hamile Nur Yavuz (27), koronavirüsten yaşamını yitirdi. Yavuz, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Kocaeli'de yaşayan evli 1 çocuk annesi, 6 aylık hamile Nur Yavuz, rahatsızlanınca 15 Kasım'da Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Yavuz, evde tedavi görmeye başladı. Ancak durumu ağırlaşan Yavuz, Kocaeli Derince Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak entübe edildi.

2 ARALIK'TA KARNINDAKİ BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Yaklaşık 17 gün tedavi gören Nur Yavuz, 2 Aralık'ta karnındaki 6 aylık bebeğini kaybetti. Dün durumu daha da ağırlaşan Yavuz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nur Yavuz'un cenazesi getirildiği memleketi Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde koronavirüs tedbirleriyle toprağa verildi.

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