Son dakika haberler: Kağıthane'de kuyumcuda dehşet! Boğazından ve karnından bıçakladı

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Kağıthane Sanayi Mahallesi'nde kuyumcu dükkanına giren saldırgan kuyumcuyu boğazından ve karnından bıçakladı.



Saldırganı yan dükkandan gelen esnaf etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.



Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.