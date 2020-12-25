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Zeki GÜNAL / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 25.12.2020 - 11:16 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Kağıthane'de kuyumcuda dehşet! Boğazından ve karnından bıçakladı

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İstanbul Kağıthane Sanayi Mahallesi'nde kuyumcu dükkanına giren saldırgan kuyumcuya saldırdı. Saldırgan çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırgan tarafından boğazından ve karnından bıçaklanan kuyumcu olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından hastaneye kaldırıldı.

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  • Kağıthanede hareketli dakikalar
  • Kağıthanede hareketli dakikalar
  • Kağıthanede hareketli dakikalar
  • Kağıthanede hareketli dakikalar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kağıthane Sanayi Mahallesi'nde kuyumcu dükkanına giren saldırgan kuyumcuyu boğazından ve karnından bıçakladı.

Saldırganı yan dükkandan gelen esnaf etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

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