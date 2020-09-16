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AA
Haber Giriş: 16.09.2020 - 10:47 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Kadir Şeker hakkında istenen ceza belli oldu

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Son dakika haberler... Kadir Şeker hakkında istenen ceza belli oldu
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Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanmasını istedi.

Ayrıntılar geliyor...

Darbedilen kadını kurtarmak isterken cinayet işledi
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