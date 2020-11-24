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Gündem
Selda Hatun TAN/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 24.11.2020 - 13:23 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İzmit'te 7 adet ceylan derisine yazılı Tevrat ve İncil ele geçirildi

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Son dakika haberler: İzmit'te 7 adet ceylan derisine yazılı Tevrat ve İncil ele geçirildi
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İzmit’te, jandarmanın durdurduğu bir araçta yapılan aramada, 7 adet ceylan derisi üzerine yazılmış Tevrat ve İncil ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit Gölkay mevkisinde yaptıkları yol kontrolünde bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada çantanın içerisinde 7 adet ceylan derisi üzerine yazılmış 600 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat ve İncil ele geçirildi.

Araçta bulunan S.G., A.Ş., K.G. ve T.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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