MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: İzmir'de sitede panik! Büyük bir gürültüyle devrildi... 20 araç zarar gördü
GeriGündem Son dakika haberler: İzmir'de sitede panik! Büyük bir gürültüyle devrildi... 20 araç zarar gördü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Kadir ÖZEN/ İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 14.12.2020 - 09:30 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İzmir'de sitede panik! Büyük bir gürültüyle devrildi... 20 araç zarar gördü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

İzmir'in Buca ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü, park halindeki 20 araç zarar gördü. Sitede yaşayan Cemal Kolçaklı, "Yağmur sonrası istinat duvarı çöktü, araçlarda maddi hasar oluştu. Dışarıda kimse olmadığı için bir can kaybı ya da yaralanma olayı yaşanmadı” diye konuştu.

5
  • İzmirde sitenin istinat duvarı çöktü
  • İzmirde sitenin istinat duvarı çöktü
  • İzmirde sitenin istinat duvarı çöktü
  • İzmirde sitenin istinat duvarı çöktü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sağanak nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi 42 numaradaki Dostlar Sitesi'nin istinat duvarı gece büyük bir gürültüyle park halindeki araçların üzerine devrildi. 20 araçta maddi hasar oluştu.

Dışarıda kimsenin bulunmaması nedeniyle can kaybı ve yaralanma olmadı. Hasar gören araçlardan bir bölümü çekicilerle olay yerinden kaldırılırken, gerekli incelemelerin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

Sitede yaşayan Cemal Kolçaklı, "Yağmur sonrası istinat duvarı çöktü, araçlarda maddi hasar oluştu. Dışarıda kimse olmadığı için bir can kaybı ya da yaralanma olayı yaşanmadı” diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle