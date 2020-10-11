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Tolga TAHÇI - DHA
Haber Giriş: 11.10.2020 - 15:38 |  Son Güncelleme:

Son dakika haberler... İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 10 oldu

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Son dakika haberler... İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 10 oldu
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İzmir'de sahte alkol kullandıkları iddiasıyla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alınan İlhami Kalfa ve Hüseyin Yılmaz da yaşamlarını yitirdi. Şehirde sahte alkolden yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.

İzmir'in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçesinde, iddiaya göre sahte alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılanlardan 2 kişi daha hayatını kaybetti.

Sahte alkolden ölenlerin sayısı 10'a çıktı. Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde tedavi gören İlhami Kalfa ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Hüseyin Yılmaz'ın, dün gece saatlerinde fenalaştıkları, yapılan müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamlarını yitirdikleri belirtildi.

Kalfa ve Yılmaz'ın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

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