Son dakika haberler: İzmir'de dehşet! İş yerini kana buladı

Olay, bugün saat 18.30 sıralarında 89/9 sokaktaki bir kadın kuaförünün önünde meydana geldi. İddiaya göre, Astsubay olduğu öğrenilen Köksal Doğru, boşanma aşamasında olan eşi Handan Doğru'nun işlettiği kadın kuaförü salonuna gitti. Burada eşi ile tartışan Köksal Doğru, tabancasının art arda ateşleyerek katliam yaptı.



Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Köksel Doğru'nun silahından çıkan kurşunlar, eşi Handan Doğru ile iş yerinde çalışan Gizem Önal ve dükkana malzeme getirdiği öne sürülen Alper R.'ye isabet etti. Ortalık kan gölüne dönerken, Köksel Doğru ise olay yerinden uzaklaştıktan 100 metre sonra silahını başına ateşleyerek yere yığıldı.



Çevrede korku ve paniğe neden olan olaydan sonra ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sev edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Handan Doğru ve Alper R. ile Köksel Doğru'nun yaşamını yitirdiği, iş yeri çalışanı Gamze Önal'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Gizem Önal, ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olay yerinde inceleme yapan polis, soruşturmayı sürdürüyor.