Son dakika haberler: İzmir'de 4 çocuğu enkaz altında olan anne: Yavrularım orada susuz

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde içerisinde 60 kişinin olduğu düşünülen Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında 4 çocuğu bulunan bir annenin acısı ise yürekleri dağladı.

"GÜNEŞ DOĞMADI BUGÜN YAVRULARIMIN ÜSTÜNE"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin enkaz altındaki 4 çocuğunun kurtarılmasını bekleyen annenin yanına giderek sohbet etmeye çalıştı.

Ben burada su içiyorum, yavrularım orada susuz.

Pakdemir, konuşmakta zorlanan, sürekli ağlayan, perişan durumdaki anneye su ikram etti. Suyu içmek istemeyen anne, "Ben burada su içiyorum, yavrularım orada susuz. Güneş doğmadı bugün yavrularımın üstüne" ifadelerini kullandı.

Pakdemirli ise acılı anneye "Bu enkaz kalkana kadar hiçbir yere gitmiyoruz, hep beraber bekleyeceğiz. Biraz sabır" diye konuştu.



BAKAN PAKDEMİRLİ, DEPREMDE YARALANANLARI ZİYARET ETTİ



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 6.6 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşları, tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.



Seferihisar açıklarında dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası onlarca ev zarar gördü, yüzlerce kişi yaralandı. Yaralılar İzmir’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, depremde yaralanan vatandaşları hastanelerde ziyaret etti. Yaralılara yanlarında olduklarını belirten Bakan Pakdemirli, geçmiş olsun dileklerini iletti.



