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Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 09.09.2020 - 22:02 |  Son Güncelleme:

Son dakika haberler: İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken yoğunluk

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Son dönemde koronavirüs vakalarında artış olmasına rağmen akşam saatlerinde Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde insan kalabalığı dikkat çekti.

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  • İstiklal Caddesinden dikkat çeken kareler
  • İstiklal Caddesinden dikkat çeken kareler
  • İstiklal Caddesinden dikkat çeken kareler
  • İstiklal Caddesinden dikkat çeken kareler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Son dönemde koronavirüs vakalarında artış olmasına rağmen akşam saatlerinde Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde insan kalabalığı dikkat çekti. Birçok insanın maske kuralına uyduğu ancak bazı vatandaşların maske takmadığı ya da maskeyi elinde veya çenesinin altından taşıdığı görüldü.

Koronavirüslü hasta hasta sayısında artış olmasına rağmen akşam saatlerinde İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken insan yoğunluk dikkat çekti. Caddede çoğu vatandaşların maske kuralına uyduğu görülürken bazı vatandaşlar maske takmadı. Bazı vatandaşların ise maskeyi çenesinin altında taşıdığı görüldü.

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