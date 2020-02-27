Ersan SAN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 27.02.2020 - 15:09,
Son dakika haberler: İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama
İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama yaşanıyor. Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle seferler Topkapı-Karadeniz istasyonları arasında yapılırken, bazı duraklarda yoğunluk oluştu.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz, Topkapı-Karadeniz istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.
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