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Ersan SAN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 27.02.2020 - 15:09,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama

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Son dakika haberler: İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama
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İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama yaşanıyor. Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle seferler Topkapı-Karadeniz istasyonları arasında yapılırken, bazı duraklarda yoğunluk oluştu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz, Topkapı-Karadeniz istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Son dakika haberler: İstanbulda tramvay seferlerinde aksama

 

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