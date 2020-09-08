Son dakika haberler: İstanbul'da toplu ulaşımda sosyal mesafesiz ayakta yolculuk

Koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıkladı. Sabah saatlerinde İstanbul'da toplu taşıma kullanan vatandaşlar ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymadan yolculuk etmeyi sürdürdü.



Kağıthane'de işlerine gitmek için yola çıkanlar toplu taşıma kullanmak için otobüs duraklarına geldi. Kapasitelerini aşan kimi otobüs ve minibüsler durakta bekleyen yolcuları alırken kimileri ise durmayarak yoluna devam etti.



Otobüs ve minibüs kullanan vatandaşların sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü.



KÜÇÜKÇEKMECE'DE MİNİBÜSLER YİNE TIKLIM TIKLIM



Küçükçekmece'de minibüslerde yine aynı görüntüler kaydedildi. Oturan yolcuların haricinde ayakta gidenler nedeniyle bazı minibüslerin kapıları zor kapandı. Sosyal mesafesiz yolculuk yapanlar kameralara yansıdı.



METROBÜS VE OTOBÜSLERDE AYAKTA YOLCULUK DEVAM EDİYOR



Yapılan tüm uyarılara rağmen sabah saatlerinde İstanbul'da metrobüs ve otobüslerde vatandaşların ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın yolculuk ettiği görüldü.

CEVİZLİBAĞ'DA TOPLU ULAŞIMDA YOĞUNLUK



Cevizlibağ'da metrobüs, otobüs ve tramvaylarda çok sayıda kişi ayakta yolculuk etti. İstanbul'da bu sabah toplu ulaşımda yoğunluk ve ayakta yolculuk edenlerin fazlalığı dikkat çekti.



Cevizlibağ'da metrobüs, otobüs ve tramvaylardaki yoğunluk havadan da görüntülendi. Yolcular da kalabalıktan şikayetçi. Koronavirüs tehditi nedeniyle tedirgin olduğunu belirten Ahmet Çetin, “Ayakta geldim, doluydu. Bundan sonra sıkı bir denetleme yapacaklar başka türlü olmaz" dedi. Metrobüsten inen Ahmet İlhan ise, "Çok kalabalık, biraz seyrek olsun çünkü koronavirüs var, korkuyoruz. Yine yolcu alıyorlar, şimdi durağa gideyim yine kalabalık, kuyruk, adım atacak yer yok" diye konuştu.



Doktor kontrolüne giden hamile Gözde Elaydın de “Oldukça kalabalık, sabah internette haberlerde gördüm ancak, ne dolmuşlarda, ne metrobüslerde kurallara uyulmuyor. Mecbur binmek zorundayım, hamileyim, Avcılar'dan Çapa'ya kontrole gidiyorum doktoruma ama şartlar oldukça zor. İnsanlarımız sağ olsun oturabildim, yer verdiler ama tıkış tıkış" dedi.

