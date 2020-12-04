Ersan SAN - Serdar ALTINTEPE - Kubilay ÖZEV - İstanbul DHA
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Son dakika haberler: İstanbul'da sokak kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu
Gelen son dakika haberine göre, İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor.
Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak. Yasak öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.00 sıralarında yoğunluk yüzde 71'e çıktı.
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