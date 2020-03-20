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Haber Giriş: 20.03.2020 - 13:08,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... AK Partili Muş: İnfaz düzenlemesinde son aşamaya geldik

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Son dakika haberler... AK Partili Muş: İnfaz düzenlemesinde son aşamaya geldik
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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız." açıklamasında bulundu. Düzenleme, gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak.

Yaklaşık 300 bin mahkumun bulunduğu cezaevlerinde Corona virüsü salgını riskine karşı uzun süredir üzerinde çalışılan infaz düzenlemesi çalışmaları hız kazandı. Konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklamalarda bulundu.

Muş, şöyle konuştu:

Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız.

İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız.

Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız."

Son dakika haberler... AK Partili Muş: İnfaz düzenlemesinde son aşamaya geldik

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş

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