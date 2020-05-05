Son dakika haberler: İçişleri son bilgileri paylaştı... Terör örgütlerine ağır darbe

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Vatandaşlarımızdan ricamız şudur. Son rakamlar, alınan önlemlerin olumlu sonuçlar verdiğini teyit etmektedir. Lütfen bu rakamlar bizi bir rehavete sürüklemesin. Biraz daha sabırla bu meseleyi yenmek varken tekrar başa dönmeyelim.



Pek çok sıkıntıyı birlikte atlattığımız gibi bu meseleyi de atlatacağımıza inanıyorum. Ülkemizin güvenlik gündemi de aynı şekilde devam etmektedir. Terörle mücadelemiz, göç yönetimimiz, trafik, uyuşturucu, kaçakçılık, asayişin sağlanması gibi konulardaki faaliyetlerimiz aynı şekilde devam etmektedir. Burada bir gevşekliğe izin vermemiz de asla söz konusu değildir. Bakanlığımızın kapasitesi, özverili çalışmalarından dolayı herhangi bir zaafiyete müsaade etmeyen tüm personelimize de bu vesileyle huzurlarınızda şükranlarımızı sunuyoruz.



Terörle mücadelemizde PKK'ya karşı yürüttüğümüz operasyonlarımız devam etmektedir. KAPAN operasyonlarımız yeni fazlar eklenmek suretiyle Nisan'da devam etti.



Bitlis'te iki şehidimizin haberi bir ateş olarak içimize düşmüştür. Hiçbir terör eylemi yapanın yanına kar kalmamaktadır. Şunun altını ısrarla çizmek isterim ki, virüs salgını nedeniyle terör örgütünün takibinde bunları bitirme kararlılığımızda herhangi bir değişim asla söz konusu değildir.



İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde, kırsal alanda toplam 8 bin 163, şehirlerde de 252 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda 37 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 11'i ölü, 22'si sağ ve yaralı 4'ü ise teslim şekilde olmuştur. 34'ü PKK KCK, 3'ü DEAŞ mensubudur. Ayrıca terör örgütüne yardım yataklık yaptığı 408 şüpheli gözaltına alınmıştır.



Yılbaşından bu yana yeni katılım tarihin en düşük seviyesine düşerek 13 olmuştur. Bu geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 70 azalış anlamına gelmektedir.



Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 5179 operasyon yapılmıştır. Aile içi şiddet ve kadına şiddet konusu hassas bir konu. Sokağa çıkma kısıtlamasında sıklıkla gündeme gelen aile içi şiddet konusunda bir takım verileri paylaşmak istiyorum.



1 Ocak 2020'de bir genelge yayımlandı ve tedbirleri hayata geçirdik. Bu önlemlerin ardından olaylarda bir azalış gözlemlenmiştir.



Polis sorumluluk bölgesinde, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliği ilçe düzeyinde de kurularak bu süreçte önemli bir etki göstermiştir. Ayrıca kolluk personelimize uzaktan eğitim modeliyle eğitimlerimiz devam etmektedir. 1 Kasım 2019 - 1 Mayıs 2020 arasında 111 bin personelimize eğitim verilmiştir.



ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISINI AÇIKLADI



Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 402 bin 11, ülkemizde kayıtlı Suriyeli sayısı ise 3 milyon 580 bin 263'tür.



