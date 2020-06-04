İçişleri Bakanlığı, Mayıs ayında 78 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

​İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde mayıs ayında, kırsal alanda 3'ü büyük 32'si orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 866, şehirlerde ise 230 operasyon yapıldığını bildirdi. Çataklı, "Bu operasyonlarda, aralarında bakanlığımız terör arananlar listesinde, turuncu kategoride aranan 4, gri kategoride aranan 8, listede olmayan ancak sözde Herekol cephe sorumlusu olan 1 teröristin de aralarında bulunduğu toplam 78 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 37'si ölü, 33'ü sağ ya da yaralı, 8'i teslim olmuştur. Bu teröristlerden 66'sı PKK/KCK, 12'si DEAŞ/HTŞ örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım ve yataklık yapan, örgütlerle irtibatlı olan 448 şüpheli, yapılan operasyonlar ve savcılık talimatları ile gözaltına alınmış, 90 kişi tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlar neticesinde, 69 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 66'sı ağır ve uzun namlulu olmak üzere 78 silah, 32 adet mayın, el yapımı patlayıcı, 70 adet el bombası, 665 kilo patlayıcı madde ve 12 bin 282 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir" dedi.



'TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILIM TARİHİNİN EN DÜŞÜK SEVİYELERİNDE'



Çataklı,15 Nisan-1 Ekim 2020 tarihleri arasında, terör örgütünün barınma alanlarına yönelik belirlenen 264 bölgede 5 bin 981 operasyon planlandığını, 2 bin 39 operasyonun icra edildiğini anlattı. Bu operasyonlarda, 47 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Çataklı, "Yürütülen başarılı operasyonlarla, yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500'ün altına düşürülmüş, terör örgütüne katılım tarihinin en düşük seviyelerine düşürülerek, 2020 yılının ilk 5 ayında 16 olarak tespit edilmiştir" ifadesini kullandı.



UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE



Bakan Yardımcısı Çataklı, 2017'de 941 olan uyuşturucuya bağlı ölümlerin, aldıkları tedbirler ve ortaya koydukları özverili çalışmalar neticesinde 2018 yılında 657'ye, 2019 yılı sonu itibarıyla, adli tıp kurumundaki son vaka verilerine göre 375'e düştüğünü bildirdi. Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 8 bin 571 operasyonda gözaltına alınan 12 bin 742 kişiden 793 kişinin tutuklandığını kaydeden Çataklı, "2020 yılında, 17 ton 522 kilo esrar, 423 kilo skunk, 4 ton 127 kilo eroin,176 kilo kokain, 78 kilo afyon, 235 kilo sentetik kannabinoid, 917 kilo metamfetamin, 5 milyon 343 bin 801 adet ectasy, 983 bin 297 adet captagon, 940 bin 494 adet sentetik ecza, 4 milyon 48 bin 637 kök kenevir ele geçirilmiştir" diye konuştu. Ayrıca, kadına karşı şiddet olaylarında geçen yıl mayıs ayına göre yüzde 31 azalma yaşandığını belirtti.



KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ



Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklandığını anımsatan Çataklı, şunları söyledi:



"Bu vatandaşlarımızdan yalnız yaşayanlar, ailesi yanında bulunmayanların mağdur olmaması için Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulmuştur. Toplam 14 milyon 971 bin 343 hizmet yerine getirilmiştir. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugüne kadar sokağa çıkma yasağını ihlal eden, sosyal mesafe kuralına uymayan toplam 496 bin 841 kişiye adli, idari işlem yapılmıştır. Şu ana kadar toplam 65 ilde 492 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanmıştır. Bugün itibariyle halen 58 yerleşim yerinde karantina tedbirleri devam etmektedir. Ayrıca ülke genelinde belirlenen yurtlarda bugüne kadar 75 bin 668 vatandaşımız gözlem altına alınmış, gözlem süreleri dolan 73 bin 906 vatandaşımız tahliye edilmiş, şu an itibariyle bin 762 vatandaşımız gözlem altındadır. Fırsatçılara yönelik kolluk kuvvetlerimiz tarafından 81 ilde, 447 operasyon yapılmış olup 601 kişiye işlem yapılmış, 7 şahıs mahkemelerce tutuklanmıştır."



Çataklı ayrıca, sosyal medyada provakatif paylaşımı yapan, 520 kişiden 11'inin tutuklandığını bildirdi.