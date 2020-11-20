Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Şırnak-Merkez ilçe Cudi Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:
Yıldırım 1 Cudi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin Operasyonu kapsamında; Şırnak-Merkez ilçe Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
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