Son dakika haberler: Hepsi İstanbul'da ele geçirildi!

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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı tarihi eserlerin yurt dışına çıkarılarak satılmaya çalışıldığı yönünde bilgi almasının ardından çalışma başlattı. 13 Şubat’ta Fatih, Bayrampaşa, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu’nda antika dükkanlarının da arasında bulunduğu adresler basıldı.



Operasyonda, antikacılar, müzayede evi sahipleri ve koleksiyonerlerin de arasında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, Roma ve Bizans dönemlerine ait iki bin yıllık sikkeler, dedektör yardımıyla elde edilen bronz objeler, Memlük döneminde saraylarda kullanılan şamdanlar, bronz döküm üzerlerinde ayet ibareli dönemin komutanlarının kullandığı savaş mızrağı, Yunan ve Helenistik döneme ait seramik formları, Roma dönemine ait milattan sonra 1. yy ve 2. yy’da yapılmış cam örnekleri, Selçuklu dönemine ait bronz eserler, kiliselerde taşınmaza ait olduğu değerlendirilen ahşap pano, Helenistik döneme ait ok ve mızrak uçları, 18. YY Osmanlı beratları ve aynı döneme ait taşınmaz kültür varlığına ait nadide işçilikli ayet kabartmalı ahşap pano, Osmanlı dönemine ait çeşmelerden sökülmüş musluk başlıkları ve Fatih Hacı Hasan Camiinden çalınmış hat levha ele geçti.

Ele geçen eserler arasında yer alan 17.YY Osmanlı dönemine ait ayet kabartmalı camilerden çalınan 2 ahşap pano dikkat çekerken, bu eserin bir benzerinin Avrupa’da bir müzayedede 100 bin Paund’a(798 bin TL) satıldığı belirtildi.

Gözaltına alınan 12 kişi hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçlarından adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.





