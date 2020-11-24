Son dakika haberler... Hareketli dakikalar! 'Otobüste 12 terörist var' ihbarı...

Antalya'da kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan polis, ihbar üzerine otobüsü sabah saatlerinde Hürriyet Caddesi'nde durdurdu. İçinde 6 yolcu bulunan otobüs titizlikle aranırken, yolcuların genel bilgi taraması yapıldı. Yapılan incelemede ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

"RAKİP FİRMALARIN YALANI"

Otobüsün şoförü Kenan Yıldırım, "Hatay'dan yola çıktıktan sonra polis ve jandarma tarafından defalarca durdurulduk. Ben otobüsüme izin belgesi ve HES numarası olmayan kimseyi almıyorum. Bu rakip firmaların yalanı" diye konuştu. Otobüs, yapılan incelemenin ardından yoluna devam etti.