Son dakika haberler... Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis

Isparta'da eski kız arkadaşı üniversiteli Güleda Cankel'i, geçen yıl 18 Kasım'da kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan, hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek'ten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Zafer Pehlivan, yargılandığı davada 'kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

KAN DONDURAN İFADE

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel (19), ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından kaldığı apart dairede öldürülmüştü. Muğla’dan Isparta’ya gelerek işlediği cinayetten 3 saat sonra polis merkezine gidip teslim olan Pehlivan emniyetteki ifadesinde, Cankel ile görüşmek için 15 Kasım Cuma günü Muğla’dan Isparta’ya gittiğini, ardından kızın kaldığı aparta geçtiğini söyledi. Evde kimse olmadığını anlayınca otogara döndüğü öğrenilen Pehlivan, iki gün burada bekledi. 17 Kasım Pazar günü saat 18.00 sıralarında ikinci kez Cankel’in kaldığı aparta giden Pehlivan ışığın yandığını görünce zili çaldı.

Cankel’in kapıyı açıp, kendisini görünce hızla kapattığını daha sonra yeniden açtığını anlatan Pehlivan, emniyetteki ifadesinde şunları söylemişti:

“İçeri girdim, sonra kapı çaldı. Gelen, Osman diye biriydi. Güleda içeri almak istemedi. Ben Osman’ı gördüm, aşağı beraber indik. Osman bana Güleda’yı rahat bırakmamı söyledi. Ben de ‘5 yıllık arkadaşlığımız var, nasıl bırakayım?’ dedim. Osman’a gitmesini söyledim. O da gitti. Güleda ile eve çıktık. Annesini aradı. Kapatınca telefonu geri aldım.”

Pehlivan, ifadesinin devamında, telefonu elinden aldıktan sonra Cankel’in, kapıya doğru koşmaya başladığını ancak kapı kilitli olduğu için kaçamadığını söyledi. Cankel’i boğazını sıkarak, yan odaya götürdüğünü anlatan Pehlivan'ın ifadesinde şunları söylediği öğrenilmişti:

“Boğazını sıktığım için hava alamadığını, dışarı çıkmak istediğini söyledi. Markete gittik. Kaçmaya başladı. Sonra telefonunu istedi. Osman’ı aradığını görünce telefonu kırdım. Yine kaçmaya başladı. Yakaladım. Aparta götürdüm. Boğazını tekrar sıktım. Hava alamadığını söyledi. Dışarı çıkmak istedi. Dışarı çıkınca tekrar kaçmaya başladı. Yakaladım.”

SOSYAL MEDYADAN PLANINI AÇIKLAMIŞTI

Pehlivan’ın sosyal medya paylaşımlarından birinde ‘Her şeyin zamanı yaşadığınız o andır, mutlu olmayı ertelemeyin. Canınız istediği zaman ölmeyeceksiniz. Ve biz o zamanın değerini bilemedik. 11.11.19’ ifadelerini kullandığı, diğer paylaşımında ise ‘Bitti. 18.11.2019. 13.47’ yazdığı görülmüştü.