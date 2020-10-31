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DHA- İHA
Haber Giriş: 31.10.2020 - 09:06 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Gri kategoride yer alan 1 terörist, ikna yoluyla teslim oldu

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Son dakika haberler: Gri kategoride yer alan 1 terörist, ikna yoluyla teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı, "Mardin ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca müşterek yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2012 yılında örgüte katılan ve terörden arananlarda gri kategoride yer alan 1 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu." açıklamasında bulunudu.

İçişleri Bakanlığı, Gri kategoride yer alan 1 teröristin, ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

Mardin ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca müşterek yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2012 yılında örgüte katılan ve terörden arananlarda gri kategoride yer alan 1 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla gelenlerin sayısı 186’ya yükseldi.

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