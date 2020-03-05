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Haber Giriş: 05.03.2020 - 16:05,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Gaziantep Valiliği: İdlib’de 1 asker şehit oldu

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Son dakika haberler: Gaziantep Valiliği: İdlib’de 1 asker şehit oldu
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Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu yaralanan asker, tedavi gördüğü Reyhanlı Devlet Hastanesinde şehit düştü.

Bahar Kalkanı Harekatı alanına Esed rejiminin açtığı ateş sonucu dün yaralanan sözleşmeli er, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep Valiliği de yaptığı açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yapılan saldırı sonucu vatan evladımız, hemşehrimiz şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Son dakika haberler: Gaziantep Valiliği: İdlib’de 1 asker şehit oldu

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