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Haber Giriş: 16.11.2020 - 17:50 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Yüksel Sezer hakkında flaş karar

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Son dakika haberler: FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Yüksel Sezer hakkında flaş karar
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Ankara'da, polis operasyonunda yakalanan FETÖ firarisi, eski 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Yüksel Sezer, mahkemece tutuklandı. Sezer'in, FETÖ'nün örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekileri nitelemek için kullandığı "A5" kategorisinde yer aldığı belirlendi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ve 3 yıldır aranan Yüksel Sezer, 14 Kasım'da başkasına ait kimlikle Çankaya’da polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan, eski 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Sezer, Ankara Adliyesi'ne gönderildi. Sezer, savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Yüksel Sezer, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

Sezer'in, FETÖ'nün örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekileri nitelemek için kullandığı "A5" kategorisinde yer aldığı belirlendi.

FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü yakalandı
FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü yakalandı
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