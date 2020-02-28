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Haber Giriş: 28.02.2020 - 10:35,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanlığı’ndan uluslararası topluma çağrı

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Son dakika haberler: Cumhurbaşkanlığı’ndan uluslararası topluma çağrı
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından İngilizce yaptığı açıklamada, “Uluslararası toplum sivilleri korumak için harekete geçmek ve uçuşa yasak bölge ilan etmek zorunda. Astana sürecinin garantörleri Rusya ve İran İdlib’deki şiddeti düşürme yönündeki taahhütlerini yerine getirmezlerse bütün güvenilirliklerini kaybedecekler” ifadesini kullandı.

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanlığı’ndan uluslararası topluma çağrı

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