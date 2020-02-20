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AA
Haber Giriş: 20.02.2020 - 10:50,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan flaş açıklama

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Son dakika haberler: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya'nın Hanau kentinde aralarında Türklerin de hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin, "Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kolektif bir kanserdir." açıklamasında bulundu.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya'da gerçekleşen ve yabancı düşmanlığı olduğu anlaşılan ırkçı saldırıda vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

İbrahim Kalın, "Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kolektif bir kanserdir." değerlendirmesinde bulundu.

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