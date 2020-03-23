Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kız kardeşi Fikriye Dalgıç’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle taziyelerini ilettiğini paylaştı.
Altun, mesajında şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir."
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