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BEYZA NUR GÜLER-İDRİS TİFTİKCİ/ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 12.09.2020 - 13:54 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi

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Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 40. yılı nedeniyle yapılacak 'Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'na katılmak üzere Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 40. yılı nedeniyle yapılacak 'Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'na katılmak üzere Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi. 

12 Eylül askeri darbesinin 40. yılı nedeniyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 'Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu' düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sempozyuma katılmak üzere adaya helikopterle geldi. Erdoğan adaya indikten sonra burada eski Başbakanlardan Tansu Çiller'i de bindiği araca alarak, sempozyumun yapılacağı yere doğru hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşağılamalara, hakaretlere rağmen imam hatip okulları dimdik ayaktadır
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