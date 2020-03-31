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AA
Haber Giriş: 31.03.2020 - 18:00,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

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Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ele alındı. Öte yandan Erdoğan-Trump görüşmesinde, salgınla mücadelenin ancak küresel dayanışma ve iş birliği ile başarıya ulaşabileceği hususunda mutabık kalındı.

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