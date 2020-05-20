Son dakika haberler: Corona fırsatçılarına baskın... İstanbul'da büyük operasyon
Corona virüs salgınını fırsata çevirmek için İstanbul, Sultangazi’de, izinsiz maske üretimi yapılan bir tekstil atölyesine jandarma ekipleri baskın düzenlendi. Operasyonda 800.000 adet cerrahi maske ele geçirilirken, atölye sahibi M.C. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sultangazi’de piyasaya sürülmek üzere izinsiz ve belgesiz olarak koruyucu cerrahi maske üretimi yapan bir tekstil atölyesine baskın düzenledi.
Atölyede yapılan aramada paketlenmiş ve satışa hazırlanmış, piyasa değeri 700.000 TL olan 800.000 adet maske ele geçirdi. İzinsiz ve belgesiz maske üretimi yapılarak atölyede maske üretiminde kullanılan birçok makine de ele geçirdi.
M.C.’ye ait işyeri mühürlenirken, M.C. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Ele geçirilen 800.000 adet maske, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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