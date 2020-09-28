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Gülseli KENARLI -Buğra BENLİOĞLU/ İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 28.09.2020 - 11:54 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Cerrahpaşa'da da ilk koronavirüs aşısı yapıldı

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Kovid-19 Faz 3, gönüllü aşılamaları İstanbul'da ilk kez yapılıyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki aşılama çalışması Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hasta bakıcı olan Asım Baştürk gönüllü olarak ilk aşıyı oldu.

Son dakika haberler... Cerrahpaşada da ilk koronavirüs aşısı yapıldı

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