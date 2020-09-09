Son dakika haberler... Çağlayan Adliyesi'nde hareketli anlar

Alınan bilgiye göre, adliye önündeki özel otopark alanında, bir davanın tarafları olan iki grup arasında kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgaya polis müdahale etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli 5 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin adliye önündeki önlemleri sürüyor.

DURUŞMA SALONUNDA DA KAVGA ÇIKTI

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Gaziosmanpaşa'da 2018 yılında Ahmet K. isimli şahsın ölümüne, 2 kişinin ise yaralanmasına ilişkin İstanbul 18. ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın bugün görülen ilk duruşmasına, ölen Ahmet K.'nın yakınları ile tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı.

Duruşmanın başlamasıyla birlikte tutuksuz sanıklar ve müştekiler güvenlik görevlileri aracılığıyla salona alındı.

Müştekiler Mehmet K., Menderes K. ve salonda bulunan Seracettin K. ile bazı sanıklar arasında tartışma çıktı.

Elinde koltuk değnekleri olan Menderes K., koltuk değnekleriyle sanıklara vurmaya çalıştı.

Güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonrası taraflar yerine oturtuldu.

Sanıklar, müştekiler ve tanıkların ifadelerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti, duruşma başında yaşanan kavgaya ilişkin gereğinin yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

CNN TÜRK muhabiri Sema Akbulut da şu bilgileri paylaştı:

"Şuan Çağlayan Adliyesi içindeyim. Giriş çıkışlar kapatıldı. Her şey çok hızlı gelişti. Bir anda herkes adliye içerinse kaçışmaya başladı. Yukarı katlara doğru insanların çığlık atarak kaçtığını gördük. Şuan ön kapıda giriş çıkışlar kapatıldı. Bir süre de ön kapıdaki çıkışlar durduruldu. Şu anda da adliyeden çıkışlar yeniden normale döndü.

İki grup arasında bir tartışma çıktığı söylendi. An itibariyle Adliye içinden çıkışlar yapılıyor. Şuan ben de çıkabildim. Olayın hemen ardından 2 kişinin ellerinin kelepçelenerek içeri giriş yapıldığını söyleyebilirim. Şuanda ambulans sesleri var. Şuan yaralının olmadığını öğrendim."