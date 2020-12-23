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Haber Giriş: 23.12.2020 - 15:19 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Bursa'da koronavirüs halayı! İşte cezaları

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Son dakika haberler: Bursa'da koronavirüs halayı! İşte cezaları
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğün salonunda çekilen görüntüler polisi harekete geçirdi. Koronavirüs(corona virüs) unutup halay çeken 15 kişiye 47 bin 700 TL ceza kesildi.

Alınan kararlar doğrultusunda düğünlerde halay çekilmesi yasaklanmış ve düğünler 1 saat içerisinde yapılmasına karar verilmişti. Fakat bütün ikaz ve uyarılara rağmen bunlara uymamakta ısrar edenler var. Düğün salonunda halay çeken bir grup ayrıca mahallede eğlence yaptı. O anları cep telefonuyla kayıt altına alanlar bir de sosyal medyadan paylaştılar.

Son dakika haberler: Bursada koronavirüs halayı İşte cezaları


Görüntüleri gören emniyet harekete geçti. Polis görüntülerde şahısların kimliklerini tek tek tespit ederek 15 şahsa kurallara uymadığı için 47 bin 700 TL ceza kesti. Ayrıca işletme sahibi hakkında tutanak tuttular.

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