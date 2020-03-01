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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 01.03.2020 - 23:12,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Bulgaristan Başbakanı Borisov Türkiye'ye geliyor

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Son dakika haberler: Bulgaristan Başbakanı Borisov Türkiye'ye geliyor
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Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı aktarıldı. Açıklamada, "Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, Suriye özelinde güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacaktır" denildi. 

 

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