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Oğuzcan YAZAR - Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 21.10.2020 - 12:43 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Buğra Kavuncu'dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

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Son dakika haberler: Buğra Kavuncu'dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, kendisine yönelik İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, "FETÖ'cü" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, kendisine yönelik, "İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü" iddiasında bulunan partisinin İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İYİ Parti İstanbul ilçe başkanları ve üyeleriyle birlikte İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Buğra Kavuncu suç duyurusu öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kavuncu, "Maalesef partimizin bir milletvekilinin yapmış olduğu iftira ve hakaret eylemi taşıyan açıklamalarıyla alakalı birazdan suç duyurusunda bulunacağız.  Biz hakkımızı, haklarımızı hep hukuk dahilinde aradık. Biz haklarını adalet önünde aramayı şiar edinmiş insanlarız. Benim çocukluğumdan beri yaşadığım hayat gün gibi ortadadır. Dolayısıyla bizimle alakalı en ufak bir tereddüdünüz ve şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

Kavuncu, basın açıklamasının ardından suç duyurusu dilekçesini savcılığa sunmak üzere partililerle birlikte İstanbul Adalet Sarayı'na girdi.

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