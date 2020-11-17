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Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 17.11.2020 - 13:00 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Bozcaada için flaş karar! Girişler, HES koduyla yapılacak

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Son dakika haberler: Bozcaada için flaş karar! Girişler, HES koduyla yapılacak
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Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm bölgesi Bozcaada ilçesine girişler, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile yapılacak.

Çanakkale Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca yapılan toplantıda, kent genelinde koronavirüs salgınıyla ilgili durum değerlendirildi. Toplantıda, Kuzey Ege Denizi'ndeki turistik ilçe Bozcaada'da, salgın yayılımının önlenmesi için girişlerde HES kodu uygulamasına geçilmesine karar verildi.

Bozcaada Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, adaya girişler için Geyikli Yükyeri İskelesi'nden feribota binişlerde HES kodu kontrolünün yapılacağı, Bozcaada'ya yolculuk yapacakların HES kodu alması gerektiği belirtildi.

Yeni somut tedbirler ne olabilir?
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