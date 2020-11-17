Son dakika haberler: Bozcaada için flaş karar! Girişler, HES koduyla yapılacak

Çanakkale Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca yapılan toplantıda, kent genelinde koronavirüs salgınıyla ilgili durum değerlendirildi. Toplantıda, Kuzey Ege Denizi'ndeki turistik ilçe Bozcaada'da, salgın yayılımının önlenmesi için girişlerde HES kodu uygulamasına geçilmesine karar verildi.



Bozcaada Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, adaya girişler için Geyikli Yükyeri İskelesi'nden feribota binişlerde HES kodu kontrolünün yapılacağı, Bozcaada'ya yolculuk yapacakların HES kodu alması gerektiği belirtildi.