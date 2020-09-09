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Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 09.09.2020 - 19:44 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Beyoğlu'nda yangın paniği

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Son dakika haberler: Beyoğlu'nda yangın paniği
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İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle sokakta kısa süreli panik yaşandı.

Şehit Muhtar Mahallesi İmam Adnan Sokak'ta 4 katı binanın çatı kısmından saat 18.45 sıralarında yangın çıktı.  Çatıdan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıda meydana gelen küçük çaplı yangını söndürdü. Yangın nedeniyle sokakta kısa süreli panik yaşanırken meraklı vatandaşların itfaiye ekiplerinin çalışmasını sosyal mesafe kuralına uymadan izlemesi de dikkat çekti.

Son dakika haberler: Beyoğlunda yangın paniği

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