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Haber Giriş: 29.10.2020 - 15:08 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Beyoğlu’nda korkulu dakikalar: Bir anda ses duymaya başladım. Dışarı çıktım dumanlar yükseliyordu

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İstanbul Beyoğlu’nda şiddetli yağmur sonrası 2 katlı metruk binada çökme yaşandı. Bir kısmı çöken binadan geriye sadece ön cephesi kaldı. Binanın çatırdama seslerini duyduğunu söyleyen Burhan Kayacan, "Oturuyordum bir anda ses duymaya başladım. Dışarı çıktım dumanlar yükseliyordu. Çatlak oluştu dumanlar çıkmış bizim arabalarda hemen orada duruyordu.'' dedi.

Beyoğlu Tarlabaşı’nda şiddetli yağmur sonrası, 2 katlı metruk bir binada çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, zabıta ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cadde ve bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Bir kısmı çöken binadan geriye sadece ön cephesi kaldı. Binanın çatırdama seslerini duyduğunu söyleyen Burhan Kayacan, "Oturuyordum bir anda ses duymaya başladım. Dışarı çıktım dumanlar yükseliyordu. Çatlak oluştu dumanlar çıkmış bizim arabalarda hemen orada duruyordu.

Hemen biraderi çağırdım bina gidiyor dedim arabaları aldık ve sokağı kapattık insanlar geçmesin diye. Yaralı yoktu binanın içinde de kimse yoku. Önce ortası sonra üst kısım çöktü. Yavaş yavaş geliyordu” ifadelerini kullandı.

Son dakika haberler: Beyoğlu’nda korkulu dakikalar: Bir anda ses duymaya başladım. Dışarı çıktım dumanlar yükseliyordu

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