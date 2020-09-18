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Haber Giriş: 18.09.2020 - 10:22 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Bakanlıktan flaş 'Halil Sezai' açıklaması

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkıcı Halil Sezai'nin darp ettiği 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i ziyaret ettiğini duyurdu. Bakanlık, açıklamasında "Kendisinin talepleri dahilinde Bakanlığımız konuyu takip edecektir." dendi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Kamuoyunda tanınan bir kişi tarafından 67 yaşındaki Hüseyin Meriç büyüğümüzün darp edilmesi hepimizi derinden üzmüştür.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğümüz 16.09.2020 tarihinde, ivedi bir şekilde konuyla ilgili inceleme yapmış ve ekiplerimiz büyüğümüzü evinde ziyaret etmişlerdir.

Mağdura Bakanlığımız hizmet modelleri anlatılmış ve kendisine kanuni hakları hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Kendisinin talepleri dahilinde Bakanlığımız konuyu takip edecektir.

Milli ve manevi değerlerimizle hiçbir şekilde örtüşmeyen ve kabul edemeyeceğimiz bu hadise, toplum vicdanını yaralamıştır.

Bakanlığımız, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılarımıza gösterilen her türlü şiddetin her zaman karşısında olacaktır."

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