Son dakika haberler: Bakanlık duyurdu... Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince çatışmada bir, hava destekli operasyonda da 2 olmak üzere silahlı 3 terörist ölü ele geçirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terör Arananlar Gri Liste'de 500 bin liraya kadar ödülle yer alan "Argeş" kod adlı Osman İşleyen olduğu tespit edildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.