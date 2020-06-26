Son dakika haberler: Bakanlık duyurdu... Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, "Tunceli'nin Ovacık kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1, gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle gri listede yer alan Argeş kod adlı Osman İşleyen olduğu tespit edildi." açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince çatışmada bir, hava destekli operasyonda da 2 olmak üzere silahlı 3 terörist ölü ele geçirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terör Arananlar Gri Liste'de 500 bin liraya kadar ödülle yer alan "Argeş" kod adlı Osman İşleyen olduğu tespit edildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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