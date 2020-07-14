Son dakika haberler... Bakan Soylu'dan Rize'deki sel felaketine ilişkin önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen sele ilişkin Madenli beldesinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"An itibarıyla hastanede 2 kişi var. Onlar da taburcu edilecekler. Beklentimiz o yönde.

Çayeli merkeze de baktık. Bölgede son zamanlarda yağan en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu, 60-65 kilogram yağmıştı. Burada yağan yağmurun miktarı 263 kilogram. Geçen haftanın neredeyse 4-4,5 katı yağmur yağdı.

Hasar tespit çalışmalarını başlattık.

Ulaşıma kapalı olan, can kaybı mal kaybı tespit etmediğimiz 6 köyümüz var. Onlara da ulaşma konusunda tüm ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor.

Hasarın temizlenmesi açısından hem de yapılan bir daha bu meselelerle karşılaşmamak üzere alınması gereken tedbirler, planlamalar tüm bakanlıklar çerçevesi içerisinde planlanıyor.

Hem hasar tespit konusunda da, diğer meseleler konusunda da sayın Cumhurbaşkanımızın net talimatı var. Gerek alt yapı hasarları konusunda gerekli destekler ve yardımlar temin edilecek hem vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı hasarlar konusunda elden gelen tüm gayret ortaya konulacak. Yapısal olarak yapmamız gereken meseleleri de devlet olarak hükümet olarak elimizden geldiğinde ortaya koymuş olacağız.

İki ayrı vadide gerçekleşti. Bunların büyük bir bölümünde ıslah çalışmaları tamamlanmış. Bir bölümünde devam ediyor.

Riskli bölgelerdeki uyarı ve tahliyeleri Valiliğimiz gerçekleştirdi."

Ayrıntılar geliyor...