Son dakika haberler... Bakan Soylu: Yurt içi terörist sayısı 445’e indi

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında 2, Elazığ Görese dağlarında 2 olmak üzere toplam 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini belirtti. Soylu, şunları kaydetti:

"Yurt içi toplam terörist sayısı 445’e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşallah. Biraz daha sabır ve gayret."

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 6 OLDU

Bakan Soylu'nun açıklamasından kısa bir süre sonra İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda "Diyarbakır Silvan kırsalında, İl @Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda :two: terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bugün, Şırnak, Elazığ ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam :six: terörist, etkisiz hale getirilmiş oldu." denildi.