Son dakika haberler... Bakan Soylu: Yurt içi terörist sayısı 445’e indi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Yurt içi terörist sayısı 445’e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşallah." ifadelerini kullandı.
Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında 2, Elazığ Görese dağlarında 2 olmak üzere toplam 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini belirtti. Soylu, şunları kaydetti:
"Yurt içi toplam terörist sayısı 445’e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşallah. Biraz daha sabır ve gayret."
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 6 OLDU
Bakan Soylu'nun açıklamasından kısa bir süre sonra İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.
Paylaşımda "Diyarbakır Silvan kırsalında, İl @Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda :two: terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bugün, Şırnak, Elazığ ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam :six: terörist, etkisiz hale getirilmiş oldu." denildi.
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