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Haber Giriş: 23.10.2020 - 12:50 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Bakan Selçuk'tan 'dezenfektan' uyarısı

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Son dakika haberler: Bakan Selçuk'tan 'dezenfektan' uyarısı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Veli, öğretmen, okul çalışanlarımız ve sizlerden bir ricam var: Ellerimizi daha çok yıkayıp daha az dezenfektan kullanmaları konusunda çocuklarımıza örnek olalım.'' dedi.

Bakan Selçuk Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''Veli, öğretmen, okul çalışanlarımız ve sizlerden bir ricam var: Ellerimizi daha çok yıkayıp daha az dezenfektan kullanmaları konusunda çocuklarımıza örnek olalım. Çocuklarımızın okulda el hijyeni için SU+SABUN+20 SANİYE yeter bize... Hadi, hep birlikte başaralım.'' ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuktan tablet açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'tablet' açıklaması
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