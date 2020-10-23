Son dakika haberler: Bakan Selçuk'tan 'dezenfektan' uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Veli, öğretmen, okul çalışanlarımız ve sizlerden bir ricam var: Ellerimizi daha çok yıkayıp daha az dezenfektan kullanmaları konusunda çocuklarımıza örnek olalım.'' dedi.
Bakan Selçuk Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''Veli, öğretmen, okul çalışanlarımız ve sizlerden bir ricam var: Ellerimizi daha çok yıkayıp daha az dezenfektan kullanmaları konusunda çocuklarımıza örnek olalım. Çocuklarımızın okulda el hijyeni için SU+SABUN+20 SANİYE yeter bize... Hadi, hep birlikte başaralım.'' ifadelerini kullandı.
Veli, öğretmen, okul çalışanlarımız ve sizlerden bir ricam var: Ellerimizi daha çok yıkayıp daha az dezenfektan kullanmaları konusunda çocuklarımıza örnek olalım.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 23, 2020
Çocuklarımızın okulda el hijyeni için
SU+SABUN+20 SANİYE
yeter bize...
Hadi, hep birlikte başaralım.
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