Son dakika haberler... Bakan Çavuşoğlu: Karşılık verdik vermeye de devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeniden Asya Girişimi Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Rejimin saldırganlığı arsızlığı artıyor.

Siyasi sürece ivme kazandırmak istiyoruz ama bize yönelik saldırıları tolere etmemiz mümkün değil. Karşılığını verdik vermeye de devam edeceğiz.

Rusya ile bunu durdurmak için çaba sarfediyoruz. Rusya'ya önemli görev düşüyor.

Rusya ile ilişkilerimiz çok boyutlu.

KORONA VİRÜSÜ

Çinli dostlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Türkiye Vuhan’a sağlık malzemesi götüren ender ülkelerden biri oldu.

Tüm dünyada olduğu gibi uçuşlarla ilgili bazı tedbirler alıyoruz.

Ama hiçbir Çin vatandaşının mağdur edilmesini istemeyiz.

Ülkemizdeki Çin vatandaşlarının da güvenli bir şekilde ülkelerine dönmesi için çalışacağız.

Ayrıntılar geliyor...