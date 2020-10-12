MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... Bakan Akar: Yapılması gereken ne varsa yaptık
GeriGündem Son dakika haberler... Bakan Akar: Yapılması gereken ne varsa yaptık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 12.10.2020 - 12:15 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Bakan Akar: Yapılması gereken ne varsa yaptık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler... Bakan Akar: Yapılması gereken ne varsa yaptık
Abone Olgoogle-news

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''Azerbaycan ile Türkiye kardeştir. Bizim birbirimizden ayrılmamız mümkün değil. Yapılması gereken ne varsa yaptık, yapmaya devam ediyoruz'' dedi.

Bakan Akar,  ''Azerbaycan ile Türkiye kardeştir. Bizim birbirimizden ayrılmamız mümkün değil. Yapılması gereken ne varsa yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Azerbaycan topraklarını işgal eden saldırgan, barbar bir Ermenistan var. O insanlara sormak lazım, 30 yıl boyunca Azerbaycanlı kardeşlerimiz diyalog için bekledi, ne yaptınız bugüne kadar? Bunun cevabı sıfır. Bu mücadelede Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycanlı kardeşlerimiz ateşkes kararına uydular. Samimiyetsizlik yapan Ermenistan uymadı. Füzeler ile acımasız şekilde sivilleri katledecek şekilde saldırıya devam ettiler, ediyorlar'' ifadelerini kullandı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle