MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... Ataşehir'de feci kaza! Lüks araç saniyeler içinde yandı
GeriGündem Son dakika haberler... Ataşehir'de feci kaza! Lüks araç saniyeler içinde yandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Haber Giriş: 19.11.2020 - 10:21 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Ataşehir'de feci kaza! Lüks araç saniyeler içinde yandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Ataşehir'de alkollü olduğu belirlenen sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı lüks otomobil, taksi ile çarpıştı. Yaşanan kazanın ardından otomobil alev alev yandı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 01.00 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. İş insanı Yakup Ö.'nün oğlu Yakup Kerem Ö., yanında bulunan kız arkadaşıyla birlikte lüks otomobiliyle cadde üzerinde ilerlediği sırada kırmızı ışık ihlali yaptı ve seyir halinde olan taksi ile çarpıştı.

Son dakika haberler... Ataşehirde feci kaza Lüks araç saniyeler içinde yandı

Sürücü ve yanında bulunan M.Ç, kazada savrulan otomobilden dışarı çıktı. Lüks otomobil, kısa süre sonra yanmaya başladı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan araç ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Son dakika haberler... Ataşehirde feci kaza Lüks araç saniyeler içinde yandı

Sürücü ve arkadaşı ise ambulansla tedbir amaçla hastaneye kaldırılırken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Yapılan kontrollerde sürücü Yakup Kerem Ö.'nün 112 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Son dakika haberler... Ataşehirde feci kaza Lüks araç saniyeler içinde yandı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Lüks otomobilin alev alev yandığı anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Öte yandan, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, taksinin seyir halinde ilerlediği sırada, hareket halindeki lüks otomobil ile çarpıştığı ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle