Son dakika haberler... Ataşehir'de feci kaza! Lüks araç saniyeler içinde yandı

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 01.00 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. İş insanı Yakup Ö.'nün oğlu Yakup Kerem Ö., yanında bulunan kız arkadaşıyla birlikte lüks otomobiliyle cadde üzerinde ilerlediği sırada kırmızı ışık ihlali yaptı ve seyir halinde olan taksi ile çarpıştı.

Sürücü ve yanında bulunan M.Ç, kazada savrulan otomobilden dışarı çıktı. Lüks otomobil, kısa süre sonra yanmaya başladı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan araç ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Sürücü ve arkadaşı ise ambulansla tedbir amaçla hastaneye kaldırılırken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Yapılan kontrollerde sürücü Yakup Kerem Ö.'nün 112 promil alkollü olduğu öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Lüks otomobilin alev alev yandığı anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Öte yandan, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, taksinin seyir halinde ilerlediği sırada, hareket halindeki lüks otomobil ile çarpıştığı ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.