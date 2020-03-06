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DHA
Haber Giriş: 06.03.2020 - 10:11,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

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İstabul Sancaktepe'de otomobille minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan 12 kişi hastanelere sevk edildi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Sancaktepe Bakkalköy Caddesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Sultanbeyli minibüs hattında çalışan 34 TMC 01 plakalı Levent B. kontrolündeki minibüsle, Cihan Taş'ın kullandığı 34 BVC 865 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ve minibüsün parçaları yola saçılırken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Minibüste bulunan 12 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Son dakika haberler... İstanbulda feci kaza Çok sayıda yaralı var

YOLCU KAZAYI ANLATTI

Minibüste bulunan bir yolcu, "Virajı dönemedi. Çok hızlı gidiyordu. Herkes üst üste. İlk giden yaralı alnını komple yardı. Çok korkunçtu. Yaralı sayısı 10 kişiden fazlaydı. dedi.

Otomobil sürücüsü Cihan Taş ise, "Normal seyrimizde giderken minibüs virajın başında bir anda geldi kafa kafaya çarpıştık. Ama hızlıydı minibüs. Bir ağır yaralı vardı. İçerisinde kadınlar vardı. İki üç tane de çocuk vardı ama çocukların durumu iyiydi." diye konuştu.

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