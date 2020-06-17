Aslıhan ALTAY KARATAŞ - DHA
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Son dakika haberler: Ankara’da kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ağırladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'yi kabulü basına kapalı olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. İç ve dış siyaset gündemindeki konuların değerlendirildiği görüşme 50 dakika sürdü.
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