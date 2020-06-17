MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: Ankara’da kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ağırladı
GeriGündem Son dakika haberler: Ankara’da kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ağırladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Aslıhan ALTAY KARATAŞ - DHA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 14:14,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Ankara’da kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ağırladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'yi kabulü basına kapalı olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. İç ve dış siyaset gündemindeki konuların değerlendirildiği görüşme 50 dakika sürdü.

Son dakika haberler: Ankara’da kritik görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeliyi ağırladı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle